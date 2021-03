L'omaggio di Decaro per la Festa della donna: "Approvato dall'Anci regolamento nazionale contro pubblicità sessiste"

Un protocollo per fornire a tutti i comuni italiani gli strumenti per vietare affissioni pubblicitarie con immagini lesive della dignità della donna e della sensibilità dei minori. La firma da parte dell'Anci è arrivata in giornata e a comunicarlo attraverso il suo profilo social è il presidente dell'Associazioni dei comuni italiani, Antonio Decaro. L'accordo permetterà così di integrare i regolamenti di pubblicità locale e per l’occupazione di spazi pubblici con clausole che prevedano l’accettazione, da parte dei gestori degli impianti pubblicitari, delle norme del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale con cui si impegnano a non concedere spazi a comunicazioni negative, fornendo al contempo ai sindaco gli strumenti normativi per intervenire e rimuovere eventuali pubblicità offensive.

Un gesto importante in occasione dell'8 marzo, giornata della Festa della donna, come ha rimarcato il primo cittadino barese: "Sono stato un assessore, un parlamentare, oggi sono un sindaco e il presidente dei sindaci italiani - scrive - Nella mia vita ho avuto mille modi e occasioni per onorare giornate come l’8 marzo. Qualche volta ci sono riuscito, altre volte meno. Quindi non è scrivendo un post sui social che onorerò degnamente la giornata internazionale della donna. Ma cercando di utilizzare il mio ruolo, ogni giorno, per ridurre e annullare nei fatti, non a parole, il divario di opportunità, di libertà, di rispetto, di salario che ancora oggi esiste tra uomini e donne. Un passo alla volta, cercando di dare sostanza a questa battaglia con grandi e piccole azioni".