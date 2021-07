Covid, Decaro: "Più sicuri grazie ai vaccini. Scelta del green pass sta dando risultati sulla campagna"

Il sindaco di Bari e presidente Anci è intervenuto sul tema a margine di una conferenza stampa. Sui prossimi mesi: "Non credo che chiuderemo più. Siamo in una situazione che ci fa guardare con fiducia al futuro"

Un futuro "più sicuro" grazie ai vaccini, con la scelta di utilizzare il green pass che sta "dando i suoi risultati sulla campagna di vaccinazione". E' il punto di vista del sindaco Antonio Decaro, le cui dichiarazioni sono state raccolte dall'Ansa a margine della conferenza stampa di presentazione della "Festa del mare" che si terrà a Bari dal 9 agosto al 12 settembre

"I dati purtroppo tenderanno ad aumentare come accaduto l'anno scorso. Il tema è la campagna di vaccinazione. Se andrà avanti come sta andando, io credo che affronteremo il periodo autunnale-invernale in maniera completamente diversa rispetto agli ultimi due anni", ha detto il primo cittadino di Bari e presidente Anci.

"Il green pass - ha detto ancora Decaro - ci aiuterà a sentirci più sicuri nei luoghi pubblici e al chiuso che frequenteremo e contemporaneamente la campagna di vaccinazione con la doppia dose dovrebbe scongiurare il pericolo di vita e di ospedalizzazione delle persone vaccinate, quindi rispetto agli ultimi due anni vedo il futuro di questo Paese e credo del mondo molto più sicuro". "Non credo che chiuderemo più - ha aggiunto - , ci saranno probabilmente delle restrizioni come sta accadendo già in qualche Paese, ma non credo che chiuderemo più le nostre attività economica, non credo che chiuderemo le scuole. Siamo in una situazione che ci fa guardare con fiducia al futuro".