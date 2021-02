Decaro incontra Draghi per le consultazioni: "Spunti per superare le difficoltà. Collaborazione su vaccini e scuole"

Il primo cittadino, in qualità di presidente Anci, è stato ricevuto assieme al presidente della Conferenza delle Regioni, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, e al presidente dell'Unione delle Province Italiane, Michele De Pascale

"In quanto sentinelle del territorio siamo consapevoli delle difficoltà del momento, e con molta discrezione abbiamo voluto dare alcuni spunti per traghettare il paese verso un nuovo futuro": il sindaco di Bari e presidente Anci, Antonio Decaro, ha partecipato, questa mattina nelle sale della Camera dei Deputati a Roma, alle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, Mario Draghi.

"Chiesto possibilità di avere un interlocutore al governo"

Decaro è stato ricevuto assieme al presidente della Conferenza delle Regioni, il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini, e al presidente dell'Unione delle Province Italiane, Michele De Pascale: "Abbiamo chiesto - ha affermato al termine dell'incontro - la possibilità di avere un unico interlocutore all'interno della compagine di governo, senza tracciare profili, per avere una collaborazione stretta con il sistema delle autonomie locali e permettere al sistema delle autonomie locali di poter partecipare a questa grande sfida per superare l'emergenza e far ripartire il nostro Paese".

"Già ad agosto - aggiunge, secondo quanto riporta l'Adn Kronos - abbiamo offerto una nostra proposta al governo sull'utilizzo dei fondi del Recovery perché siamo consapevoli che il rilancio economico e sociale del Paese non può fare a meno della complessa articolazione e delle competenze e anche delle funzioni strategiche che ci sono nelle nostre città. La nostra capacità di mediazione, quella dei sindaci tra questi bisogni e la capacità di dare risposte a bisogni e aspirazioni credo che possa essere utile anche per il governo. Abbiamo presentato il nostro piano, sono dieci interventi, si chiama 'Città Italia"'.

Vaccini, "siamo a disposizione per collaborare"

Infine, con il presidente incaricato Draghi si è discusso di pandemia e scuole: "Al presidente Draghi abbiamo offerto insieme con le Regioni la nostra collaborazione sul piano nazionale di vaccinazione. Ci siamo messi a disposizione su un tema che non è di nostra competenza, la possibilità di recuperare con i centri estivi un gap dal punto di vista della formazione, una sorta di ristoro educativo nei confronti dei ragazzi che hanno subito per primi la crisi in questi mesi".