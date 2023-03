Riqualificazione ambientale e nuova mobilità, ecco gli investimenti della Città Metropolitana di Bari: "Un miliardo e duecento milioni da spendere entro il 2026"

Stamattina il sindaco Decaro ha incontrato i suoi 41 colleghi della provincia barese per analizzare i dati del monitoraggio delle spese per i progetti in corso nei comuni dell'area metropolitana