"Anche Chiara si è vaccinata", Decaro all'hub con la figlia: "Ritorno a scuola vicino, vogliamo scongiurare un altro anno dietro lo schermo"

"Anche Chiara stamattina si è vaccinata. Abbiamo fatto insieme una scelta per proteggere la nostra salute e quella delle persone che ci sono intorno. Una scelta fatta pensando a quei mesi chiusa in casa e con tante paure, per sentirsi oggi un po’ più sicura e libera". A parlare è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che su Fb posta una foto che lo ritrae nell'hub vaccinale con la secondogenita Chiara, dodicenne. "L’inizio della scuola si avvicina - scrive il primo cittadino - e vogliamo scongiurare in tutti i modi un altro anno dietro uno schermo, lontana da amici e insegnanti".