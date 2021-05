Il Kursaal Santa Lucia si mostra durante i lavori, Decaro: "Nuovo spazio per l'arte, la musica e per stare insieme"

Il primo cittadino ha pubblicato una foto sui social dall'interno del teatro barese attualmente in restauro da parte della Regione Puglia. "Presto lo restituiremo alla città"

Decaro 'umarell' per un giorno nel cantiere del Kursaal Santa Lucia. Il sindaco di Bari ha postato sui suoi social un'immagine dall'interno del teatro a Madonnella attualmente in restauro da parte della Regione Puglia. Una prima suggestiva occhiata di come stanno proseguendo i lavori all'interno dello spazio, "che presto restituiranno anche questo teatro alla città" ricorda il sindaco.

"Un nuovo spazio per l'arte, la musica e per stare insieme" conclude.