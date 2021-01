'Gabry next papà 2021': l'augurio di buon anno del Policlinico è con l'annuncio della nuova nascita

L'augurio di buon anno è con l'annuncio di una nuova nascita. Per la precisione quella del figlio di Gabriele, infermiere dell'area Covid nel reparto di Medicina interna del Policlinico di Bari. L'account Instagram dell'ospedale ha rilanciato la foto con la dedica che Gabriele ha stampato sulla sua tuta da lavoro: "Gabry next papà 2021" è il messaggio, che con la complicità della moglie si è trasformata in una sorpresa: la foto è stata pubblicata sul profilo Instagram ufficiale del Policlinico.

"Mio marito Gabriele lavora nel reparto di medicina interna covid e quando entra in reparto porta con sè tutta la gioia e l’entusiasmo per la nuova vita che nascerà nel 2021. Un messaggio di speranza per tutti. Auguri" il testo che accompagna il post.