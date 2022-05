In 7mila per la Deejay Ten 2022: il lungomare di Bari in festa tra runner (da tutta italia) e musica

Oltre 7mila runner hanno preso parte, questa mattina, alla Deejay Ten, la corsa non competitiva organizzata da Radio Deejay, ormai giunta alla sesta edizione per il capoluogo pugliese

Un fiume di persone ha festeggiato il ritorno dell'evento partito, come di consueto da corso Vittorio Emanuele. Musica, coriandoli e tanto entusiasmo per un appuntamento da sempre atteso e celebrato con partecipazioni provenienti da tutta la Puglia e anche da numerose regioni d'Italia. A dare il via dal palco, i protagonisti di Radio Deejay, tra cui l'immancabile Linus, Furio Corsetti e Giorgio Daviddi del Trio Medusa. Tra I corridori anche il sindaco Antonio Decaro che ha voluto raccontare, con una diretta Facebook, ogni momento del percorso.