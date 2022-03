Dopo due anni di stop Covid torna a Bari la Deejay Ten: appuntamento al 29 maggio, attesi runner da tutta Italia

Dopo due anni di stop, legati alle limitazioni Covid, torna a Bari la Deejay Ten, corsa tra le più amate dai runner cittadini che dal 2015 al 2019 ha attirato numerosi amanti del fitness e del tempo libero in città. L'appuntamento, come spiega l'assessore cittadino allo Sport, Pietro Petruzzelli, è per il 29 maggio.

"In questi due anni di emergenza sanitaria - scrive Petruzzelli - sembrava impossibile poter tornare a correre tutti insieme la Deejay Ten, a colorare il lungomare con migliaia di runner. Per fortuna e finalmente stiamo tornando alla normalità. Stiamo tornando a vivere".