L'allarme dei residenti di Bari Vecchia: "Poca sicurezza per i turisti, strade rotte e identità culturale sempre più a rischio"

Più sicurezza dopo l'ultimo episodio di furto ai danni di una turista francese, derubata del suo zainetto con all'interno documenti e carte di credito, ma anche "strade ancora rotte e chianche sconnesse" e la richiesta di installare "più cestini porta rifiuti", fino all'auspicio di "tutelare la residenza" contro gli sfratti e la perdita d'identità sempre più evidente del quartiere: è quanto denunciano gli abitanti di Bari Vecchia in una nota dell'associazione Acli Dalfino.

A segnalare il degrado crescente nel rione è il presidente dell'associazione, Michele Fanelli, il quale assieme ad altri cittadini aveva avuto, due mesi fa, un incontro con l'Amministrazione comunale per fare il punto della situazione. Nel frattempo vi sono stati vari episodi che hanno preoccupato ancor di più i residenti: pochi giorni fa, ad esempio, una viaggiatrice, nelle vicinanze della cattedrale, non ha più trovato la sua borsa che conteneva i suoi effetti personali: "Avevamo chiesto più sicurezza per le nostre strade e per i turisti" dice Fanelli. Tra le tante richieste all'amministrazione comunale, anche l'apertura del giardino del Provveditorato delle Opere Pubbliche, sul lungomare De Tullio, "per spostare le giostrine dei bambini da largo Santa Chiara".

"Purtroppo - lamenta Fanelli - non abbiamo visto praticamente nulla. Le strade rotte creano problemi, specie in Corte Colagualano, piazza Chiurlia e via degli Orefici". Quindi una richiesta di difendere la baresità del quartiere contro la 'gentrificazione' della città vecchia, ormai invasa da B&B e contagiata da una vocazione turistica che rischia di cancellarne l'identità: "Una globalizzazione - sostiene Fanelli - sfrenata e incontrollata, che sta portando ricchezza, ed è un dato positivo, ma anche tanta povertà sociale e culturale".