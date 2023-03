Senza tetto, immondizia e locali vuoti: la decadenza senza fine di corso Italia a Bari. I cittadini: "Basta fare finta di nulla"

Sotto i portici della ferrovia cumuli di cartoni utilizzati dai senza tetto come loro 'casa', tra angoli adibiti a latrina e tettoie gocciolanti. Accanto, invece, i bidoni dell'immondizia adoperati come discariche dove viene gettato di tutto e di più: è la quotidianità, ormai da (troppi) anni, di corso Italia, lunga arteria della città di Bari che attraversa il quartiere Libertà e parte del Murattiano, arrivando fino alla centralissima piazza Moro, a pochi passi dalla stazione centrale del capoluogo pugliese.

Una situazione che diventa sempre meno gestibile per via dell'accumularsi di problematiche non risolte e se possibile, negli ultimi tempi, anche peggiorate. Il riferimento è al fenomeno più facilmente riscontrabile, ovvero la presenza dei clochard che dormono o stazionano sotto i binari sopraelevati della Ferrovia o, se hanno scelto una sistemazione più vicina a piazza Moro, nelle nicchie tondeggianti dei locali dell'area delle Ferrovie Appulo Lucane, ad alcuni metri da un frequentato cinema, dall'università e da altri locali del centro.

La zona più complessa, come segnalato dai cittadini, resta però quella oltre via Quintino Sella tra via Trevisani, via Ravanas, tenente Casale y Figoroa e via Petrelli. Lì la presenza dei senza fissa dimora è più evidente: "La gente della zona - spiega a BariToday Letizia Liberatore, portavoce del Comitato Cittadini Attivi del Libertà - non ha nulla contro queste persone che hanno la loro vita e la loro provenienza, che siano stranieri o italiani. Il problema è che di fatto quando si esce, specie nelle ore serali, si vive un disagio continuo e anche un senso di pericolo. C'è davvero di tutto qui e non sembra che si faccia abbastanza per cambiare le cose". L'impegno delle associazioni che offrono un pasto caldo o una sistemazione, purtroppo, non basta: "Le storie di ognuno sono ovviamente differenti - aggiunge Liberatore - tra chi vorrebbe un lavoro e chi invece non vuole andare nei dormitori per non sottostare magari a orari stabiliti e ad altri obblighi".

I cittadini: "E' un problema ampio e serve una riflessione generale sul futuro del corso"

"In ogni caso, è un po' come voler mettere una benda agli occhi - rimarca l'attivista - su un problema comunque più ampio e che non riguarda, effettivamente, solo l'amministrazione comunale, bensì un po' tutto il sistema Stato". Non basterebbe, sostanzialmente, neppure evitare che si formino gli imbarazzanti accumuli di mobili, divani, materassi e altri rifiuti che 'abbelliscono' uno scenario sempre più decadente (come accade anche in altre zone del Libertà). Senza contare, inoltre, la questione delle auto parcheggiate lungo la strada (e sotto i binari) e, sempre più spesso, vandalizzate. Il tutto inserito in un contesto dove anno dopo anno scompaiono attività commerciali o servizi ai cittadini come banche e uffici.

Da anni si parla di voler riqualificare quantomeno una parte della strada con alberi, marciapiedi più larghi, illuminazione dedicata e altri elementi per farla diventare più attrattiva. Quantomeno, in pratica, per riempire i locali dell'area Fal con attività, caffetterie e spazi per il tempo libero: esattamente il contrario di quanto accade adesso dove vi sono semplicemente spazi vuoti o con i 'resti' del loro recente passato, come nel caso della Velostazione chiusa nel 2021 dopo 5 anni di attività, della quale restano, all'interno, stalli metallici e scrivanie chiaramente visibili all'esterno attraverso le vetrate.

Ad oggi però, tra progetti accantonati e idee per coinvolgere archistar (si è parlato anche dell'ipotesi Stefano Boeri per realizzare una ''passeggata verde') non c'è nulla di concreto. Sorprende anche in negativo che per questa zona specifica della città, di fatto, non sembra sia stata utilizzata neppure l'opportunità del Pnrr per una cambiamento radicale: "La questione - dice ancora Liberatore - riguarda più aspetti che si intrecciano tra loro. Uno di questi è, ad esempio, il trasporto pubblico. La zona più interna di corso Italia è servita solo da una linea Amtab, il 7. E' uno degli elementi che ci fa ritenere che questa zona sia considerata periferia. Nell'ultimo anno, inoltre, vi sono stati moltin più turisti che in passato. Che immagine della città diamo loro? Tutte le istituzioni e le associazioni in campo dovrebbero parlarsi. Il cittadino, singolarmente, può fare poco, se non chiedere aiuto" è la riflessione finale di chi vive la quotidianità sempre più difficile del corso.