"Piante alte, scarsa illuminazione e degrado" nel parcheggio del mercato di Santa Chiara: i residenti di Japigia chiedono interventi

I residenti della zona di via Peucetia a Japigia chiedono interventi immediati per ripristinare il decoro all'interno dell'area parcheggio vicino al mercato di Santa Chiara. Alcune foto circolate sui social mostrano erba e piante decisamente alte che contribuiscono al degrado del parcheggio, giornalmente frequentato da chi si reca nel mercato.

I cittadini, però, non sottolineano solo l'incuria delle aree verdi, ma anche altri problemi come la mancanza dell'illuminazione che, nelle ore notturne, non migliora la sicurezza della zona. Di qui la richiesta al primo cittadino e alla nuova amministrazione comunale di agire al più presto per evitare ulteriore degrado.