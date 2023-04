Lampioni rotti, scritte e urina: il degrado senza fine del ponte pedonale di corso Cavour a Bari

Lampioni spaccati, scritte, sporcizia e degrado quotidiano: il ponte pedonale tra corso Cavour e l'Estramurale Capruzzi a Bari, storica passerella che collega il centro cittadino con i quartieri di San Pasquale e Carrassi, non vive i suoi giorni migliori. Un'opera storica, realizzata nel lontano 1904 e recuperata solo pochi anni fa con importanti lavori di pulizia che lo avevano riportato a un antico splendore.

Lo spettacolo attuale è, invece, piuttosto desolante per una passerella frequentatissima dai pedoni lungo tutta la giornata. Al momento, spiegano dal Comune, non sembra ci siano interventi di recupero o di ripristino del decoro. Probabilmente bisognerà attendere i lavori del progetto di riqualificazione del 'Nodo Verde', con cui risistemare l'intera area tra la Stazione centrale e l'Estramurale; "Il ponte - spiega a BariToday l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - dovrà essere riportato alle sue condizioni migliori perchè sarà completamente visibile dal giardino sospeso sui binari". Oltre a una pulizia generale, dunque, dovrebbero essere ripristinati rilievi e fregi artistici.

I lavori dovranno però tenere conto delle alternative di transito per i pedoni: "Sarà più facile - dice Galasso - quando vi saranno ulteriori collegamenti sostitutivi per chiudere il ponte per un periodo di poche settimane". In attesa degli interventi, però, a farla da padrone è l'inciviltà tra urina, guano di volatili e impunito vandalismo.