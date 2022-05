Erbacce e piante invadono in marciapiedi: dopo appena un mese via de Ribera è nel degrado

Consegnata non più di un mese fa e già nel degrado: è la situazione di via De Ribera, nel quartiere San Paolo di Bari, i cui marciapiedi sono invasi da erbacce e da piante nonostante siano passate poche settimane dalla consegna a seguito dei lavori di riqualificazione dell'area.

La denuncia arriva da Giuseppe Giaquinto della pagina 'Forza San Paolo' che lancia una provocazione: "Cambiamo nome alla strada - di non più via De Ribera ma via dei Fiori. Non si può vedere una strada appena consegnata" dopo "tanto soffrire da parte dei commercianti del mercato settimanale e i cittadini, essere lasciata a se stessa" afferma Giaquinto.