Ringhiere arrugginite per accedere alle spiagge di Santo Spirito: "Pericolose per i cittadini"

Passamani arrugginiti "e pericolosi" per le scalinate che consentono di raggiungere il litorale di Santo Spirito, a Bari. A segnalare lo "stato di abbandono" in cui versano le rampe è il consigliere comunale e coordinatore provinciale barese di Fratelli d'Italia, Michele Picaro, che ha depositato un'interrogazione all'Amministrazione comunale.

"Quando faranno la manutenzione delle ringhiere per accedere alle spiagge? - aggiunge Picaro - . Si parla di interventi in essere ovunque mentre questo è uno dei tanti esempi dello stato di manutenzione degli accessi al mare alla data dell’8 giugno. Come sempre questa amministrazione si distingue per tempistica ed interventi oppurtuni. Nel mentre chi vuole accedere sulle spiagge rischia di farsi male. Mi attendo risposte celeri ed interventi urgenti".