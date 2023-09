Recinzioni 'anti-degrado' in corso Italia, i residenti: "Problema non risolto"

Nonostante le recinzioni installate, il problema del degrado in corso Italia "non è stato risolto". La segnalazione arriva da una cittadina della zona, che ha postato una foto sulla pagina Fb del sindaco Antonio Decaro. L'immagine mostra un uomo che, al di là delle recinzioni, dorme su un materasso poggiato sul marciapiede. Le barriere, di recente posizionate, erano state pensate da Fal proprio con l'obiettivo di impedire, sotto i portici, la sosta di auto ma soprattutto lo stazionamento di persone senza fissa dimora, che abitualmente utilizzano la zona come rifugio di fortuna. Più volte, i residenti hanno lamentato le precarie condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza nella zona, sollecitando un intervento.