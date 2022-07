"Discarica per 4 giorni" su via Michelangelo Signorile a Madonnella: l'amarezza dei residenti

Materassi, buste piene di oggetti di vario e genere e rifiuti, il tutto accatastato per almeno "4 giorni" su via Michelangelo Signorile, nel quartiere Madonnella di Bari.

La segnalazione è di una cittadina che ha postato la foto sulla bacheca facebook del sindaco Antonio Decaro per un immondezzaio che, nel momento in cui scriviamo, non sappiamo se sia stato rimosso: "Altro giro, altra corsa. Discarica via Michelangelo Signorile sempre aperta", commenta con amarezza la residente.