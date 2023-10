Una caserma dei Vigili del Fuoco ad Acquaviva, il progetto Uil arriva in Comune: "Punto strategico per il soccorso"

"Acquaviva delle Fonti rappresenterebbe un punto strategico per il soccorso tecnico urgente, se consideriamo la sua posizione ideale per intervenire nei comuni limitrofi di Cassano delle Murge, Gioia del Colle e Sammichele, oltre che la presenza dell'ospedale Miulli e l'accesso diretto per l'autostrada". Sono queste le parole del segretario UIL Pa Vigili del Fuoco, Giuseppe Santoro, pronunciate dopo l'incontro in Comune, venerdì scorso, con il sindaco Marco Lenoci e dall'assessore Giovanni Spinelli, per verificare la fattibilità della realizzazione di una sede distaccata dei Vigili del Fuoco ad Acquaviva.

Durante l'incontro, cui ha partecipato anche l'acquavivese Stefano Caporizzi, Segretario della Uil Pa Pp, sono stati toccati gli aspetti tecnici ed amministrativi necessari per la creazione di un presidio dei Vigili del Fuoco: "La pronta disponibilità e la volontà del Primo Cittadino sono la testimonianza della determinazione nell'avviare l'iter burocratico impegnativo e complesso - si legge in una nota del sindacato - che potrebbe bruciare i tempi di realizzazione di una nuova caserma dei Vigili del Fuoco".

La richiesta di un presidio dei Vigili del Fuoco distaccato nella zona di Acquaviva era stata già avanzata dalla sigla sindacale prima dell'incendio che l'11 luglio scorso coinvolse alcuni reparti dell'ospedale Miulli. "Poche ore prima del grave avvenimento - sottolinea il sindacato nella nota - il rappresentante sindacale pugliese, Giuseppe Santoro, aveva annunciato i rischi presenti in una zona importante dell'area metropolitana di Bari, raggiungibile dalle squadre del Comando di Bari non prima di 40 minuti, e lo aveva fatto attraverso una nota sindacale diretta ai vertici del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco".