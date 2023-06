Unità immobiliare realizzata abusivamente in una palazzina popolare del San Paolo: scatta la demolizione

Gli operatori di Arca Puglia hanno demolito un'unità immobiliare realizzata abusivamente in un'area di via Candura, nel quartiere San Paolo di Bari. La decisione è arrivata dopo una sentenza passata in giudicato e a seguito di un'ordine di abbattimento emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Bari ed eseguito in collaborazione con i carabinieri forestali.

Gli autori dell'abuso edilizio, in un'area di proprietà di Arca, avevano eretto un'unità immobiliare usata come abitazione all'altezza del piano pilotis, ovvero lo spazio al piano terra con i pilastri condiminiali, area strutturalmente destinata al completamento e al servizio dell'edificio con funzione di decoro e passaggio.

Opere che "costituivano inconfutabilmente", spiega la Procura Generale, nuovi organismi edili caratterizzati da un proprio impatto volumetrico e ambientale e quindi idonei a determinare una trasformazione permanente dell'area".