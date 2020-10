Genitori e alunni non rispettano le misure Covid, il preside della scuola: "Pronto a denunciare alla magistratura"

"Sarà dovere da parte del Rappresentante giuridico dell'Istituzione rivolgersi alla magistratura ordinaria per denunciare tutti coloro che metteranno in seria difficoltà il proseguio del quotidiano percorso formativo della nostra utenza". A scrivere è Nicola Errico, preside dell'istituto 'Moro-Falcone' di Adelfia, rivolgendosi a genitori e alunni che non rispettano le misure Covid nei plessi di scuola primaria, dell'infanzia e scuola media.

E nella nota ufficiale pubblicata sul sito della scuola, si conferma pronto a denunciare in Procura comportamenti irrispettosi delle regole: "È bene ricordare che il nostro codice penale esplicita reati ben precisi in merito: culpa in educando, culpa in vigilando,epidemia colposa".