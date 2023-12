Deposito di rifiuti radioattivi, il Ministero inserisce Altamura e Gravina nell'elenco delle nuove aree: "La Regione deve opporsi"

I siti baresi di Altamura e Gravina sono state compresi nella proposta di Carta Nazionale delle Aree Idonee, che individua le zone dove realizzare in Italia il Deposito Nazionale dei rifiuti radioattivi e il Parco Tecnologico, al fine di permettere lo stoccaggio in via definitiva dei rifiuti radioattivi di bassa e media attività. L'elenco delle nuove aree individuate è stato pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica

"Ancora una volta apprendiamo tristemente che il Ministero dell’Ambiente ha inserito Altamura, Gravina e Laterza tra le aree idonee per la realizzazione di depositi di rifiuti radioattivi. È una scelta scellerata: come possono essere considerate idonee delle aree appartenenti a un parco, quello dell’Alta Murgia, che per il suo patrimonio naturale è candidato a Geoparco Unesco? - commenta il consigliere regionale e presidente della IV commissione Agricoltura Francesco Paolicelli - Il progetto impatta fortemente su una zona che ha tutt’altra vocazione, come quella turistica. Ciò dovrebbe imporre scelte politiche differenti, che vadano nella direzione della tutela del paesaggio e non della devastazione preannunciata dall’arrivo delle scorie nucleari. Ritengo che il governo regionale debba opporsi al progetto. Per questo, ho depositato una richiesta di audizione congiunta della IV e V Commissione consiliare, l’assessora al ramo Maria Grazia Maraschio, perché la Puglia alzi le barricate contro un disegno che stravolge la natura del nostro territorio. Io stesso presenterò una mozione in Consiglio, per impegnare la Giunta a esprimersi contro il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che ha pubblicato l’elenco dei comuni ritenuti idonei ad accogliere scorie nucleari. È necessario, però, che facciano sentire la loro voce anche gli abitanti dell’Alta Murgia, organizzando una grande mobilitazione di massa come accaduto nel 2021".