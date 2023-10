Depression day 2023: tempi di incertezza e depressione

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

In occasione del Depression Day 2023, a Bari l’associazione “EDA Italia Onlus” coordina e promuove l’evento “Temi di incertezza e depressione”. Viviamo tempi di incertezza che inducono sfide emotive e psicologiche significative. L’incertezza, quando è intensa e continua può essere vissuta come minacciosa e indurre ansia, scoraggiamento ma anche depressione. Ci accompagneranno in questo percorso le voci del quartetto vocale Faraualla (testimonial dell’EDA per la regione Puglia) e la danza dell'Accademia dello spettacolo Unika. Ne parleremo il 27 ottobre presso il Teatro dell’Istituto Preziosissimo Sangue, ore 19.