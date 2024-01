Quarantotto ore per realizzare un videogioco a tema, a caccia di talenti di gaming design nel Barese: "Un settore in crescita"

Dall'e-gaming al game design, anche il Barese si conferma fucina di nuovi talenti - e professionalità ormai definite - nei diversi settori legati all'intrattenimento videoludico. Ne parliamo insieme a Gianluca Bovio, fondatore dell'associazione Giocatori Senza Frontiere, che dal 26 al 28 gennaio porta al Castello di Cellamare la Global Game Jam, un evento internazionale che si prospetta come elemento fondante per la crescita del settore in Puglia.

- A Cellamare a fine gennaio arriva il Global Game Jam. In cosa consiste?

La Global Game Jam® è un evento annuale che si svolge in oltre 800 sedi in tutto il mondo, dedicato a tutti coloro che sviluppano giochi e videogiochi, nel quale realizzare un gioco completo nell’arco di 48 ore attenendosi ad un tema proposto. Creare un gioco o un videogioco non è solo un lavoro per programmatori, anzi, le figure richieste e invitate a partecipare sono: artisti, musicisti, progettisti, ingegneri, marketers, economisti, educatori, formatori, psicologi e, come ormai è chiaro, profili trasversali e con competenze tecniche specifiche di tutti i tipi. L'ente californiano lo sa bene e da 16 anni promuove l'evento includendo persone ed enti di tutto il mondo, noi di Giocatori Senza Frontiere abbiamo visto valori comuni, poiché la nostra mission è di usare lo strumento del gioco e del videogioco per operare nel sociale, favorendo crescita personale e professionale.

- Che valore ha questo evento per il mondo del game design barese/pugliese

Il game desing barese e pugliese è in crescita spontanea e naturale: associazioni, aziende, professionisti e privati, uniti dagli stimoli delle passioni con cui si è cresciuti nella prima era digitale, stanno dando vita a un tessuto socioeconomico che ha una grande volontà e forza di cambiare la visione delle cose, laddove la cultura contadina ha avuto tanta egemonia per decenni.

Come racconta Nicolò Andreula, Founder and Managing Director di Disal Consulting e promotore dell’evento ABCD – A Bari Capitale Digitale, la Puglia e la città di Bari in particolare, sono la capitale digitale d'Europa e d'Italia. Assieme al South Working, il movimento dei nomadi digitali, inauguriamo l'era del South Gaming, perché anche dal sud Italia è possibile creare, sviluppare, progettare e fornire esperienze ibride, fisiche e digitali, che raccontino la nostra storia e nuove storie alle generazioni presenti e future. Il territorio pugliese e barese è ricco di talenti, ispirazioni e volontà di crescita attraverso mezzi non formali e non convenzionali come le tecnologie digitali, che non riguardano più soltanto il mondo della programmazione e del codice, ma di come fruiamo delle cose. Un evento come la Global Game Jam diventa quindi una tappa della nostra progettualità importante per l'impatto sulle comunità giovanili pugliesi.

- È un settore che sta crescendo qui? C'è sinergia tra le varie realtà?

Ti nomino alcune realtà con cui siamo in partenariato, nel collettivo Quest World: Tou Play, Compagnia d'Arme Stratos, ALA - Associazione Ludica Apulia, Assiah GdR, Nine Tales. Posso anche nominarti ancora Crocevia dei Mondi, Duomondo, Kabum, tutti enti o aziende che si occupano di divulgare o lavorare nel settore dei prodotti digitali, della creazione di esperienze, con esperti della gaming industry del calibro di Adriano Bizzoco (Gamification Project Manager) e Pasquale Facchini (Game Designer). Tutti questi nomi e attori della scena sono solo una parte della progressiva crescita del territorio, con i quali, nel proprio percorso, si sta lavorando alla crescita di questo settore, nel quale addirittura enti del calibro dell'Università degli Studi di Bari ha mostrato il proprio interesse patrocinando l'evento GameFest.

- Come associazione siete nati formandovi nel mondo dell'e-gaming, organizzando tornei, poi il passaggio al settore del game design. Perché questa scelta?

La nostra nascita è partita con l'intento di sfruttare e mettere a disposizione gli strumenti e le capacità del gioco e del videogioco per operare nel sociale. L'e-gaming, sinonimo spesso usato per l'esport ma che connota tutto il settore della ludica digitale (videogiochi più banalmente), è usato spesso impropriamente per definire il settore che riguarda i giochi elettronici competitivi, o comunque quei giochi che prevedono meccaniche e dinamiche del gioco di squadra. Il tempo trascorso in questo settore è stato per noi un'esperienza di allenamento e palestra per l'apprendimento e lo sviluppo di competenze e conoscenze tecniche. In particolare, abbiamo affrontato sfide che ci hanno insegnato a saper amministrare un team di lavoro, organizzare eventi e gestire gruppi di persone. Un periodo di transizione che ci ha fatto rendere conto di come il settore non sia maturo in Italia, che necessiti di una regolamentazione che vada a spingere soprattutto su un dialogo tra publisher, ovvero chi detiene i diritti delle proprietà intellettuali dei videogiochi in questione, e le comunità che ne vogliono usufruire. La motivazione che ci ha poi fatto decidere di transitare da questo settore è stata quando la componente sociale che favoriva esperienze non formali, diventando strumento di impatto sociale e crescita delle comunità giovanili, è venuta meno rispetto ai territori più difficili. Per essere più specifici, l'interruzione del supporto da parte dei publisher agli eventi nelle realtà locali è stato un grosso taglio per la crescita delle stesse, in favore di una totale digitalizzazione a distanza e flusso di persone verso i grandi show in stile televisivo su piattaforme di streaming.

Oggi, soprattutto in Italia, è evidente come questo abbia portato più malus che benefici, in quanto la concentrazione di queste attività è vincolata alle più grandi città italiane, ossia Roma e Milano, e il grande parlare del settore si ferma soprattutto a quello, agli eventi di grande portata che avvengono in queste città o all'estero. Parlarne, fare notizia è cosa buona e necessaria, ma che si allontana dai luoghi e dagli spazi in cui il grande sogno degli esordi dell'esport era di rendere queste attività una reale possibilità di emancipazione sociale per quei giovani che hanno passioni differenti da quelle tradizionali, cosa sentita soprattutto nelle province. Un paradosso se pensiamo alla crescita che la provincia, in particolare la nostra, sta ricevendo, grazie al turismo di massa, o anche grazie a iniziative promosse e finanziate dalle misure delle politiche giovanili, sociali e dalle politiche attive del lavoro della Regione Puglia. Un esempio è l'evento di punta che abbiamo iniziato a organizzare dall'anno scorso, il GameFest.

Il GameFest oggi è una parte importante della progettualità del GSF Network, la nostra community, per la quale abbiamo iniziato a lavorare nel 2020, studiando più nel dettaglio come ideare, progettare e sviluppare giochi potesse essere uno strumento più utile rispetto al solo consumo e fruizione. L'obiettivo principale è stato chiaro: sviscerare meccanismi e dinamiche per aiutare le comunità giovanili e le comunità genitoriali ad avere più consapevolezza dell'uso di questi strumenti, e più consapevolezza dei benefici a lungo termine per la crescita personale e professionale di ogni singolo individuo. È stato possibile sostenere questo percorso grazie anche a partire dalla misura Luoghi Comuni, vinta nel 2021, abbiamo creato uno spazio laboratoriale multifunzionale ad alto valore tecnologico, il GameLab - Laboratorio Cyber Urbano. Il progetto è nato in partenariato con l'Istituto Comprensivo Nicola Ronchi, l'ODV Fuori dall'Ombra per l'empowerment femminile, l'associazione Tou.Play che opera già su Bari a partire da Spazio13, e l'associazione Powned ASD che opera nella comunicazione degli esport e del gaming. Le attività del progetto ci hanno permesso di disseminare e portare il Game Design come strumento per orientarsi e per facilitare i processi di apprendimento nella scuola, a studenti giovani tra i 12 e 13 anni. In seguito abbiamo svolto attività di orientamento e facilitazione con il professor Pierpaolo Basile e il ricercatore Fabrizio Balducci, con i quali presso il Dipartimento di Informatica dell'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, abbiamo progettato un'idea di attività di promozione dei progetti videoludici degli studenti del corso di Sviluppo di Videogiochi gestito dal Prof. Basile, dal quale poi abbiamo preso le basi per costruire il progetto del GameFest, oggi realtà che accomuna e raccoglie non solo gli studenti, ma anche aziende, professionisti, esperti del settore e figure del mondo del business e dell'arte pugliese. Come è intuibile, i motivi del passaggio sono stati davvero tanti, e non ce ne pentiamo nemmeno un po', ma niente vieta in futuro di ritornare all'esport con iniziative che possano ricreare beneficio nelle comunità locali, come lo sognavamo un tempo.

- Facciamo una panoramica dell'e-gaming nel Barese.

L'e-gaming comunque risulta essere presente grazie a realtà che hanno saputo fare del settore una leva di marketing e di comunicazione per le generazioni più giovani. Penso al primo pub dedicato all'esport, Remake di Vito Pupillo. In seguito, sono nati Turnover e Lobby E-games, che continuano oggi a intrattenere e ospitare i giovani nelle serate della movida barese. Verso Bari sud, quasi nel brindisino c'è la realtà nazionale dei Macko Esports, costola importante del famoso studio di tatuaggi che ha reso una villa nel bel mezzo delle campagne di Monopoli una gaming house, una palestra per talenti dei giochi e delle discipline esportive, con una moltitudine di premi vinti a livello nazionale.

Non vanno poi dimenticate l'importante presenza di eventi aggregativi come il Levante For, nato in Fiera del Levante, e così le molte altre iniziative disseminate in tutta la Puglia come il Festival del Nerd di Foggia, il Lecce Cosplay & Comics, il Taranto Comix, lo ZooComix e molte altre che si distinguono nei comuni delle province pugliesi, nelle quali l' e-gaming e il gaming tradizionale "giocano" un ruolo importante.

- Nel futuro sarà sempre l'IA a fare da padrona in questo settore?

Al giorno d'oggi, l'IA rappresenta una grande innovazione, e uno strumento estremamente utile se si impara ad usarlo a dovere. Ma in questo settore dobbiamo ricordarci che è il videogiocatore il vero protagonista, se l'IA dovesse servire a rendere più coinvolgente la propria esperienza allora sarà sicuramente una risorsa.