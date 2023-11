L'ambasciatore dell'Estonia in visita a Bari: incontro con il vicesindaco Di Sciascio a Palazzo di Città

Ha fatto visita a Palazzo di Città questa mattina l'ambasciatore dell’Estonia in Italia, Paul Teesalu. Accompagnato dal console generale dell’Estonia per l’Italia Aivar Tsarski e dal console onorario a Bari Giuseppe Iazeolla, l'ambasciatore è stato ricevuto dal vicesindaco Eugenio Di Sciascio. All’incontro ha partecipato anche il presidente della commissione consiliare Cultura e Università del Comune di Bari, Giuseppe Cascella.

La visita, conclusasi con uno scambio di doni, ha consentito di rinsaldare le relazioni tra la Città di Bari e il Paese baltico. Il vicesindaco Di Sciascio, ringraziando l’ambasciatore per la visita, ha ricordato la storica vocazione all’apertura della città di Bari, mentre l’ambasciatore Teesalu ha sottolineato il sempre maggiore interesse dell’Estonia per il territorio pugliese. Entrambe le parti, impegnandosi a proseguire la collaborazione, hanno rimarcato le opportunità di crescita reciproca che potranno derivare da un incremento degli scambi, a partire dai settori ad alta densità di tecnologia e innovazione nei quali l’Estonia eccelle in Europa e che negli ultimi anni hanno visto un importante sviluppo nell’area di Bari.