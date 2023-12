Dai presepi artigianali ai concerti, presentato il Dicembre barese: "Al Margherita una nuova mostra internazionale"

Non solo il Villaggio di Babbo Natale in piazza Umberto, ma anche i presepi artigianali di SpaccaBari, mostre, concerti, spettacoli e cultura: è il ricco programma del Dicembre barese presentato questa mattina a Palazzo di città.

“Questo calendario rappresenta il risultato del lavoro di programmazione dell’offerta culturale in città, realizzato senza soluzione di continuità con la stagione estiva e autunnale, nella quale si inseriscono la stagione di prosa, il lavoro degli operatori e gli appuntamenti promossi negli spazi culturali della città - ha affermato l'assessora cittadina alle Culture, Ines Pierucci -: eventi diversificati per target e tipologia, in grado di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo per età, consumi e interessi culturali. Dagli spettacoli della stagione comunale di prosa nel teatro Piccinni agli appuntamenti con la lirica al Petruzzelli, dai concerti gratuiti del festival interetnico Soul Makossa nelle chiese cittadine alla mostra del talentuoso Rinioli al Museo Civico, dalla XV edizione del premio internazionale di danza “San Nicola” alle visite guidate gratuite nei luoghi della memoria antifascista di Bari, dalle Lezioni di storia degli Editori Laterza all'esposizione di opere d'arte interattive nell'ex Mercato del pesce, fino alla festa di Capodanno in piazza, i cui ospiti sveleremo tra qualche giorno. A giorni integreremo questo calendario con una grande mostra internazionale, che annunceremo a breve e che si terrà negli spazi del teatro Margherita” ha concluso Pierucci.