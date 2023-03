'Dico No alla droga Puglia' informa 90 ragazzi del Vivante di Bari

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

L’evento è stato introdotto dalla sua Presidente, Avv. Barbara Fortunato, che ha parlato con i 90 ragazzi di quanto sia importante ricevere informazioni sulle reali conseguenze dell’uso e abuso di droghe. Sono seguiti gli interventi dell’Avv. Roberta Liguori e del Dott. Francesco Crollo della Sezione Antidroga della Questura di Bari, arricchiti da video e dai numerosi interventi dei ragazzi. Secondo recenti statistiche, il 18,5% dei ragazzi di età compresa tra gli 11 e i 15 anni ha consumato almeno una bevanda alcolica nell’anno, valore che dovrebbe invece tendere allo zero. In questa fascia d’età, inoltre, il 4,3% ha le abitudini più rischiose perché si caratterizza per un consumo giornaliero di bevande alcoliche ed anche per l’abitudine al binge drinking (espressione che significa “abbuffata di alcolici” o “bere fino a ubriacarsi” ed indica l'assunzione di 5 o più bevande alcoliche in un intervallo di tempo molto ristretto - indicativamente 2-3 ore). Per quanto concerne la guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, per la classe di età 15-24 anni, l’indicatore sale da 0,07 del 2001 a 0,63 del 2019, con un aumento consistente dal 2015 al 2019. Per contrastare tale incremento, si rende necessario svolgere un’attività di prevenzione più intensa. I volontari sanno bene che “L'arma più efficace nella guerra contro le droghe è l'istruzione” come scrisse l'umanitario L. Ron Hubbard; per questo, da più di 10 anni Dico NO alla Droga Puglia incontra i giovani promuovendo iniziative culturali, sportive ed educative. Ogni sforzo compiuto da ognuno dei volontari rappresenta la volontà di continuare a creare una società costituita da individui liberi dalle dipendenze, come sostiene il presidente dell'associazione, quando afferma: “Non abbiamo bisogno di sostanze stupefacenti: siamo stupefacenti di nostro!”. Per maggiori informazioni chiama il numero 347.702.3651 (Barbara) o scrivi a noalladrogapuglia@gmail.com . Ufficio Stampa Dico NO alla droga Puglia Tel: 347.702.3651 Email: noalladrogapuglia@gmail.com