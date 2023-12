Dimensionamento scolastico, nuove modifiche nel decreto 'milleproroghe': "Misura del Governo inadeguata per la Puglia"

La Giunta regionale pugliese avrebbe dovuto varare oggi il piano di dimensionamento scolastico che riduce 58 autonomie nel nostro territorio regionale dal prossimo anno scolastico così come lo conoscevamo. La procedura amministrativa si è però inaspettatamente bloccata perché nella tarda mattinata di ieri le difficoltà e le contraddizioni in seno alla maggioranza del governo nazionale e alle stesse regioni del centrodestra sul tema del dimensionamento sono esplose". Lo scrive la Flc Cgil Puglia in una nota.

"Diverse regioni a rischio commissariamento (Lazio, Piemonte, Liguria, Sardegna) - spiega il sindacato - altre che non hanno completato i piani di dimensionamento devono aver creato imbarazzo al Ministro dell’Istruzione il quale, per arginare le rivolte territoriali dei governi locali della propria maggioranza, ha istruito in fretta e furia un articolo repentinamente inserito nel milleproroghe in corso di adozione nel Consiglio dei Ministri odierno".

"Diverse sono le bozze che circolano al momento - spiega la Cgil a proposito dell'articolo inserito nel 'milleproroghe' - La lettura dei testi normativi reperiti riduce enormemente le speranze riposte in un primo momento dal personale della scuola pugliese ed è anzi abbastanza sconcertante: le autonomie scolastiche aggiuntive (il 2,5% della dotazione dei Dirigenti Scolastici per il 24/25, ciò in Puglia potrebbe voler dire 14 autonomie scolastiche in sostanza) sarebbero indisponibili per nomine in ruolo e mobilità (interregionale con ogni probabilità) dei Dirigenti Scolastici. Si tratterebbe nella sostanza, di una riedizione delle deroghe alla soglia dei 600 (abbassata a 500 alunni) che abbiamo avuto sui posti dei dirigenti scolastici negli ultimi due anni. Posti buoni per mutamenti d'incarico intraregionali (e per reggenze, of course), ma non per quelli interregionali e per assunzioni di dirigenti e Dsga".

"La misura rappresenta una deroga per il solo 2024/25 (buona per recuperare qualcosina in campagna elettorale nelle regioni in cui si vota) - sottolinea la segreteria regionale pugliese della Flc Cgil - il maggior numero di esoneri/semiesoneri nelle scuole oggetto di dimensionamento si coprirà per metà con una riduzione del Mof (12,5 milioni di euro), il fondo che dovrebbe remunerare il personale della scuola 'meritevole', proprio quello che si rende

disponibile a svolgere lavoro aggiuntivo. Il termine per l'adozione dei piani di dimensionamento, poi, viene prorogato al 5 gennaio".

Per la Flc Cgil Puglia non ci sarà "nessuna vera attenuazione del dimensionamento scolastico e del suo impatto sulla scuola pugliese". Il sindacato spiega che "si tratta della tardiva presa d’atto del Governo che il dimensionamento scolastico crea comunque scompensi, distorsioni, malcontenti e inefficienze alle amministrazioni locali e un forte disagio alle comunità territoriali che, difatti,protestano come accaduto in molti casi anche in Puglia (ieri per il dimensionamento della Casavola d’Assisi di Modugno, ma sono tante le proteste che si sono realizzate nei giorniscorsi pur non manifestatesi davanti ai palazzi regionali)".

"Il piccolo, temporaneo spazio apertosi per il solo 2024/25 - conclude la Flc Cgil Puglia - deve tuttavia essere colto nella sua interezza dalla Regione Puglia per lenire i danni che si abbatteranno con perdita di organici di personale docente e Ata e di funzionamento generale del sistema regionale d’istruzione. Evitare che si compiano almeno quelle incredibili aggregazioni da oltre 1400 alunni nel primo ciclo è oggi doveroso per la politica regionale cui chiediamo di provvedere rapidamente in questo senso, come pare si stia facendo portando comunque il provvedimento adeguato alla deliberazione della giunta regionale di oggi pomeriggio. L’impianto assolutamente irricevibile del dimensionamento scolastico ci porta a maggior ragione a rigettare la proposta governativa e a rilanciare la nostra battaglia perché nella legge di conversione del 'milleproroghe' si recuperino stabilmente queste e altre autonomie scolastiche. La scuola non può essere concepita come una qualsiasi altra pubblica amministrazione"