Carenza di medici di famiglia: in Puglia diminuiti del 17,9% in tre anni

Crolla il numero dei medici di famiglia in Puglia: secondo i dati della fondazione Gimbe si sarebbe ridotto del 17,9% in 3 anni. L'analisi della situazione, presentata in un report nazionale, prende in considerazione gli anni dal 2019 al 2022. La Puglia segnala una situazione più grave rispetto alla media italiana che si ferma al -11% di medici di medicina generale.

La carenza di medici di famiglia, secondo il report Gimbe, è destinata a peggiorare: entro il 2026, saranno 928 i dottori di medicina generale che raggiungeranno l'età massima per la pensione. Al netto dei 'nuovi arrivati', si dovrebbe registrare una diminuzione di 175 unità sul numero totale di medici di famiglia pugliese.

I dati riferiti al 2022 indicano che il 78% dei medici aveva oltre 27 anni di anzianità di laurea (media nazionale 72,5%). Nella regione il massimale di 1500 assistiti per medico viene superato dal 24,4% del totale dei camici bianchi. Il numero medio di assistiti per medico al primo gennaio 2023 nell'intera regione è pari a 1254.