Stipendi bassi nelle strutture riabilitative accreditate dalla Regione, il Tar: "Ai lavoratori deve essere applicato il Contratto Nazionale"

"A fronte del pronunciamento del Tar chiediamo alla Regione Puglia di dare seguito alle proprie deliberazioni garantendo l’applicazione del contratto di lavoro della sanità privata in tutte le strutture riabilitative accreditate". È quanto affermano le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl di Puglia in seguito all’ordinanza emessa, il 7 febbraio dalla Seconda Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale, al quale si erano rivolte l'Aiop pugliese, l'Associazione Italiana Ospedalità Privata, e l’Aris, l'Associazione Religiosa degli Istituti Socio-Sanitari.

Al centro della contesa giuridico ammnistrativa, la delibera della Giunta regionale del 28 ottobre 2022, che definiva l’applicazione, da parte dei soggetti accreditati dalla Regione Puglia, del Contratto Collettino Nazionale del Lavoro della sanità privata. La delibera regionale definiva così l’aggiornamento delle tariffe regionali per l’assistenza sociosanitaria in favore di soggetti non autosufficienti, disabili, persone con disturbi mentali, persone affette da dipendenze patologiche, soggetti in età evolutiva, persone con disturbi dello spettro autistico, persone nella fase terminale della vita La Aiop e la Aris si erano appellata al Tar per chiedere la sospensiva dela provvedimento regionale. Nel giudizio, davanti al Tribunale Ammnistrativo, i sindacati si erano costituiti in opposizione

Nell’ordinanza della Seconda Sezione del Tar firmata dal Presidente Orazio Ciliberti, precisano in una nota i sindacati, si legge come “appare rientrare nei poteri generali della Regione l’esercizio di un governo dell’offerta in ambito sanitario che avvenga anche tramite la scelta di un particolare contratto collettivo ritenuto applicabile ad un determinato settore, in particolare nel caso in cui a tale scelta si coordinino i correlativi adeguamenti tariffari ed i parimenti collegati profili contributivi".

"Vi sono evidenti interessi pubblici sottesi fa rilevare il Tar - sottolineano le segreterie regionali di Fp Cgil, Cisl Fp e Uil Fpl - Grazie alla nostra iniziativa la Regione Puglia ha approvato la delibera sugli indirizzi applicativi connessi al rispetto dei contratti collettivi di lavoro del settore. Lo abbiamo fatto in primis perché parliamo di soldi pubblici, che le strutture accreditate ricevono, e quindi ci sembra il minimo il rispetto di una tale norma. Inoltre abbiamo voluto evitare il dumping tra lavoratori operanti nello stesso settore, spesso inquadrati con contratti differenti pur fornendo stessi servizi all’utenza, e ancor più la concorrenza sleale tra imprese, naturalmente condizionate dal costo del lavoro".

"Chiediamo alla Regione Puglia di procedere speditamente alla sottoscrizione delle pre-intese con i Presidi di riabilitazione al fine di approvare il piano di riconversione delle strutture alla luce delle nuove tariffe - concludono i sindacati - Chiediamo inoltre che si proceda a un controllo generalizzato di tutte le strutture riabilitative accreditate per verificare l’applicazione del contratto; in caso contrario di procedere con l’iter di revoca degli accreditamenti. La misura è colma e non c’è ulteriore tempo da perdere".