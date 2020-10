I tre teatri storici di Bari in un dipinto di Fernando Capobianco: tela donata alla città

I tre teatri storici di Bari - Petruzzelli, Margherita e Piccinni - raffigurati in un dipinto regalato alla città. Il gesto è del pittore Fernando Capobianco, che ha donato la tela “Musica dal cielo”, attualmente esposta nella sala Massari di Palazzo di Città dove resterà per alcuni giorni. L’artista ha dipinto i tre spazi avvolti in un’atmosfera onirica “composta di armonie, di creazioni liriche e sceniche e di grandi eventi culturali: un omaggio alla città di ieri e di oggi”, come annota il giornalista Gustavo Delgado nella presentazione dell’opera.

Il sindaco Antonio Decaro ha voluto accogliere personalmente Fernando Capobianco, accompagnato per l’occasione da Gustavo Delgado, ringraziandoli per questo dono. “Quest’opera mi è particolarmente gradita - ha detto il sindaco - in quanto rappresenta idealmente quel miglio dei teatri che è tra gli obiettivi principali della nostra politica culturale”.