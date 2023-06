Funerali Berlusconi, la direzione cittadina di Forza Italia riunita nella sede di Bari: "Insieme per l'ultimo saluto"

Hanno seguito la diretta tv dei funerali di Silvio Berlusconi, riuniti nella sede di Forza Italia di Bari. Il direttivo cittadino del partito ha così simbolicamente offerto l'ultimo saluto al presidente degli azzurri.

"Esprimiamo il più sincero e profondo cordoglio alla famiglia e al Coordinatore nazionale di FI, Antonio Tajani - scrivono i rappresentanti baresi di Forza Italia - L'immenso impegno profuso da Silvio Berlusconi per fondare e far crescere Forza Italia in questi 30 anni non può andare disperso. Il Direttivo Forza Italia Bari è impegnato a dare continuità a quel sogno annunciato dal Presidente il giorno della Sua discesa in campo. Riteniamo che questo sia il miglior modo per esprimere gratitudine a un grande Uomo e a un politico ineguagliabile".