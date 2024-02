Alla fermata del bus c'è Topolino in sedia a rotelle: l'iniziativa di sensibilizzazione a Bari

Un grande peluche di Topolino in sedia a rotelle, sotto la pensilina del bus. Un modo per 'spiegare' la ragione degli spazi lasciati liberi accanto alle sedute: spazi destinati, appunto, ad accogliere le persone con disabilità durante le attese dei mezzi. L'idea è dell'associazione LeZZanzare, da tempo impegnata sui temi dell'abbattimento della barriere architettoniche e dell'inclusione.

"Ora si capisce che non ci sono posti in meno, ma posti in più?", si legge nel post che sui social accompagnata le foto del Topolino in sedia a rotelle: un modo per rispondere, con il consueto stile ironico e 'pungente' dell'associazione, anche alle polemiche di chi sui social ha ironizzato per le sedute più ridotte.