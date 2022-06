Problemi con il segnale Rai, tante segnalazioni da Bari alla provincia. A Noci il Comune scrive all'azienda

Segnali interrotti, ricezione a intermittenza, programmi quasi impossibili da vedere se non praticamente con un nero sullo schermo: sono settimane complicate per i telespettatori Rai di Bari e provincia a causa delle operazioni di switch off e di riordino dei canali di trasmissione avviati a inizio aprile.

Una situazione che, negli ultimi giorni, sembra essere migliorata su Bari città dove, fino a poco tempo fa, il segnale peggiorava gradualmente nel corso della giornata e in particolare di sera. Tante erano state le segnalazioni in diverse zone della città, da Japigia al Libertà fino a Carrassi e San Pasquale.

I disagi, infatti, sembrano continuare nel resto dell'area metropolitana. Qualche giorno fa l'Adiconsum Bari-Bat aveva chiesto, in una lettera, provvedimenti al più presto, segnalando problemi in diversi centri del Barese come "Modugno, Rutigliano, Turi, Adelfia, Conversano" nonché "Triggiano, Noicattaro, Mola di Bari e tutta la zona sud-est di Bari", spiegando che, in mancanza di risoluzione del problema in tempi brevi, l'associazione si sarebbe fatta "promotrice di raccolte firme dei propri iscritti con richiesta di sospensione pagamento canone Rai e rimborso" del servizio.

A Noci il Comune, tramite l'assessora cittadina alla Qualità della Vita, Anna Martellotta, ha inviato una lettera alla Rai: "Mi rendo portavoce - si legge - dei numerosi cittadini che lamentano, personalmente e a mezzo social, il disservizio della mancata/scarsa ricezione, in particolare, dei canali Rai, pur avendo adeguato i propri impianti di ricezione e pur essendosi muniti di appositi decoder o apparecchi TV con decoder integrato, oltre che delle apposite antenne di ricezione. Appare, quindi, particolarmente iniquo e oggetto di giuste lagnanze dei cittadini, il fatto che tante famiglie, le quali puntualmente pagano il canone Rai e che comunque, anche per poter usufruire dei canali privati, si sono sobbarcate spese per l’adeguamento degli impianti di ricezione, alla dine non ottengano i corrispondenti benefici" conclude l'assessora, chiedendo interventi immediati per risolvere un problema che attanaglia soprattutto le utenze fragili e anziane.