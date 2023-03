Discarica Martucci a Conversano, rischia di slittare la chiusura definitiva: "Le attività investigative del Piano Rifiuti non sono terminate"

Giornata di audizioni oggi nella quinta Commissione del Consiglio della Regione Puglia, presieduta da Paolo Campo: durante i lavori, sono state analizzate le novità inerenti la vicenda della Discarica Martucci di Conversano. Le audizioni sono state richieste dai consiglieri regionali Lucia Parchitelli e Francesco Paolicelli.

Alla presenza del direttore generale di Ager, Gianfranco Grandaliano, e del direttore del Dipartimento ambiente, Paolo Garofoli, la consigliera Lucia Parchitelli ha chiesto un resoconto degli esiti delle attività esplorative da eseguire sulla discarica Martucci, inserite con un emendamento nel Piano regionale dei rifiuti, approvato a fine 2021 dal Consiglio regionale. La richiesta avanzata dal rappresentante del Comitato 'Chiudiamo la discarica Martucci', intervenuto in audizione, è quella di ricercare altrove siti alternativi. A tal proposito, il direttore Garofoli ha chiarito che sulla individuazione dei siti la Regione non ha alcuna competenza e che la stessa è in capo ai Comuni.

Relativamente all’aggiornamento riguardante le attività di indagine e monitoraggio della falda, i due piezometri collocati nelle due vasche, hanno restituito dei coefficienti in conformità ai parametri consentiti, un terzo piezometro invece dovrà essere posizionato per le attività di investigazione previste dal Piano dei rifiuti. Su quest’ultima questione è intervenuto il direttore di Ager, il quale ha rilevato che si profila il rischio di non poter rispettare la data del 31/12/2025, prevista per la chiusura definitiva della discarica Martucci, perché le attività investigative, secondo quanto inserito nel Piano, non sono state ultimate entro il mese di aprile 2022.

La consigliera Parchitelli, ha rinviato in un altro momento la discussione sul paventato slittamento della data di chiusura definitiva della discarica, evidenziando che il punto sarà oggetto di dovuti approfondimenti per evitare che ciò accada veramente.

A margine dei lavori, il consigliere Francesco Paolicelli, ha manifestato forti perplessità sulla possibilità che la data possa subire un rinvio, senza che sia il Consiglio regionale ad esprimersi in tal senso e, nello stesso tempo, ha ritenuto che è quanto mai necessario attivarsi affinché sia fatta luce su coloro che sono risultati inadempienti in relazione alla mancata esecuzione delle attività investigative.