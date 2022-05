Un nuovo ritrovamento di rifiuti nell'area della Discarica Martucci. I sindaci di Conversano e Mola: "Non riaprire le vasche di servizio"

Un nuovo ritrovamento dfi rifiuti è avvenuto nell'area della Discarica Martucci, tra Mola e Conversano. Durante l'esecuzione di un carotaggio sono stati rinvenuti residui di vario genere in una zona esterna ai lotti di discarica, Si tratta di plastiche, gomme e pezzi di alluminio

Il ritrovamento è stato segnalato dai sindaci di Mola e Conversano, Giuseppe Colonna e Giuseppe Lovascio, ed è stato da loro riferito anche al sostituto procuratore di Bari, Baldo Pisani e alla gip del Tribunale, Ilaria Casu, ai quali hanno chiesto di “provvedere con estrema urgenza alla verifica di quanto rinvenuto, al fine di poter prevenire danni ambientali e rischi da potenziale inquinamento”.

Il direttore dei lavori, il geologo Francesco Pezzati, ha ordinato l’immediata sospensione dei lavori e ne ha dato relativa comunicazione informale all’ARPA Puglia e, successivamente, comunicazione ufficiale agli enti interessati. Per i due sindaci, “fermo restando la necessità di procedere al prelievo alle analisi e al monitoraggio delle acque di falda dei tre pozzi individuati”, sarebbe fondamentale non prevedere la riapertura delle vasche di servizio e soccorso così come previsto dal Piano regionale dei rifiuti individuando, attraverso il coinvolgimento degli organi competenti, un nuovo sito alternativo”.