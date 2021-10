Dopo le chiusure Covid il popolo della notte torna a ballare: riapre a Bisceglie il Df (l'ex Divinae Follie)

L'arretramento dei divieti Covid, grazie a una migliore situazione epidemiologica, ha consentito, da qualche settimana, la riapertura delle discoteche, l'ultimo settore rimasto praticamente chiuso (salvo una parentesi nell'estate 2020) dall'inizio della pandemia. Questa sera, tocca al Df, l'ex Divinae Follie di Bisceglie, storico punto di ritrovo per gli amanti nella notte.

Capienza al 50%, green pass all'ingresso e mascherine se non si balla: sono le regole previste per le riaperture dei locali da ballo. La fine dell'attesa, in ogni caso, permetterà di sopportare pienamente le prescrizioni per tornare a divertirsi in uno dei 'dancefloor' più celebri del Barese.