"Revoca dei fondi per il Distretto Urbano del Commercio a Bari": il centrodestra attacca l'amministrazione comunale

"Siamo esterrefatti, in un momento come questo di grave crisi, nell'aver appreso della revoca dei fondi di 90 mila più 350 mila euro a favore del commercio barese" relativi al Duc, il Distretto urbano del commercio, "per effetto dell'inerzia" dell'amministrazione comunale barese: è l'attacco dei consiglieri cittadini di opposizione, Filippo Melchiorre (Fdi) e Antonio Ciaula (Fi), a seguito della scadenza del termine, prevista per il 30 aprile scorso, per completare le procedure finalizzate a costituire le associazioni del Distretto, passaggio importante per poi poter utilizzare i fondi in progetti.

"Non più tardi di una settimana - criticano Melchiorre e Ciaula - fa la maggioranza di centrosinistra ha fatto cadere il numero legale in Consiglio comunale l’ennesima volta, e non ha approvato il Duc. Già in quella sede avevamo messo in guardia l’amministrazione Decaro del pericolo che stavamo correndo ma nonostante i nostri interventi tutta la maggioranza ha abbandonato l’aula noncuranti dei destini dei nostri concittadini commercianti. Per questo presenteremo interrogazione urgente per comprendere le motivazioni di tale bruttissima pagina della politica barese. Abbiamo inoltre, in una nota, chiesto spiegazioni in Commissione trasparenza . L’invito che rivolgiamo quindi ai nostri amministratori e di fare meno passerelle, selfie e più fatti" concludono i consiglieri.

Critiche anche da Saverio Montaruli dell'associazione di categoria Casambulanti: "Ancora una volta l’intero impianto dei Distretti Urbani del Commercio viene messo in discussione e persino le finalità che hanno ispirato il legislatore, ormai oltre dieci anni fa, sono quasi completamente sfumate".