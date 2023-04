Distribuzione di pasti e momenti di incontro, nei giorni di Pasqua attivi i servizi per i più bisognosi

Dalla distribuzione di pasti caldi ai momenti di incontro e socialità. Non si fermano, nei giorni delle festività pasquali, i servizi e le attività della rete dell'assessorato al Welfare in favore di senza dimora e persone in situazione di grave marginalità sociale.



Nel centro polifunzionale per il contrasto alle povertà estreme Area 51, domenica 9 aprile (Pasqua) e lunedì 10 aprile (Pasquetta) i pasti saranno erogati a colazione (senza prenotazione) dalle ore 9 alle 10.30, a pranzo (prenotazione dalle ore 9 alle 10.30) somministrazione dalle ore 13 alle 14.30 e a cena (prenotazione dalle ore 13 alle 15.30) somministrazione dalle ore 19 alle 20.

Sempre ad Area 51, alla distribuzione di pasti, si affiancheranno alcune iniziative pensate per favorire la socialità: a Pasqua “Movie time”, con la visione di film; a Pasquetta, invece, in programma una merenda con musica e giochi.

Nelle giornate di festa l’Unità di strada comunale “Care for People” sarà impegnata nell’attività ordinaria di monitoraggio del territorio comunale a sostegno delle persone vulnerabili e senza dimora dalle ore 18 alle 24: accanto alla consueta distribuzione di bevande calde, gli operatori offriranno porzioni di colomba pasquale.

Nelle stesse giornate il centro polifunzionale Casa delle Culture (al San Paolo) organizzerà pranzi e cene per gli ospiti.

Per quanto riguarda la rete cittadina della Caritas diocesana, nella giornata di Pasqua la parrocchia di Santa Chiara provvederà alla distribuzione del pranzo, a partire dalle ore 11.30; a Pasquetta, invece, il pranzo sarà assicurato, sempre a partire dalle ore 11.30, presso la parrocchia San Carlo Borromeo.