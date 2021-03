Protesta lavoratori spettacolo e giostrai, in piazza Libertà scattano le limitazioni al traffico

Scatta il divieto di fermata in piazza Libertà, che domani sarà teatro della protesta promossa dalla Federazione Aziende Spettacolo Puglia (Fedas) con la presenza di lavoratori impegnati nel settore dello spettacolo, insieme ai professionisti del circo e dei luna park. Per permettere la realizzazione del sit-in di protesta e di un allestimento scenografico, il Comune ha disposto alcune limitazioni al traffico per il 26 marzo.

In particolare dalle 00.01 alle 17 e, comunque, fino al termine delle esigenze, i veicoli non si potranno fermare nelle adiacenze della piazza nel Murattiano.