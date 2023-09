L'esercito dei precari nelle scuole pugliesi pronti per il nuovo anno: "Un quinto degli insegnanti ha contratti a termine"

Un avvio dell'anno scolastico, in Puglia, "all'insegna del precariato" per i docenti: è quanto denuncia la Cgil regionale che ha tracciato un quadro della situazione alla vigilia della ripresa delle lezioni, in alcuni casi già cominciate.

Per la Cgil, nei primi turni di nomine del personale docente supplente con incarico fino al 31 agosto o fino al 30 giugno, gli uffici scolastici provinciali hanno conferito 10813 supplenze: "Quasi un docente su cinque nella nostra regione in quest’anno scolastico sarà - aggiunge il sindacato - con contratto a tempo determinato, a testimonianza della circostanza che la realtà del precariato tra i docenti riguarda anche il nostro territorio regionale con alcuna specificità".

Per quanto riguarda l'area metropolitana di Bari, su 23.644 posti in organico di diritto, vi sono 4.612 insegnanti precari, pari al 19,50% del totale. La Cgil sottolinea che la "distribuzione dei contratti a tempo determinato, tuttavia non riguarda uniformemente tutti gli insegnamenti nei quattro gradi d’istruzione, ma è una realtà che pesa soprattutto sull’insegnamento di sostegno. Quasi il 70% dei contratti precari attribuiti nella nostra regione è costituito da contratti per insegnanti di sostegno. Un’incidenza altissima e che, come detto in altre circostanze, tenderà ad aumentare nel corso dell’anno scolastico per effetto degli ulteriori riconoscimenti dei cosiddetti “posti in deroga” per soddisfare le esigenze concrete di bambini e studenti con disabilità". Nel Barese, complessiva,ente, l'incidenza (con riferimento a 3.458 incarichi) arriva al 74,97% sul totale dell'organico di diritto.

Un precariato che vuol dire anche turn over dei docenti che si scarica sugli studenti che sono costretti a ricominciare tutto daccapo, "perdendo tempo e acquisizioni già raggiunte nel difficile lavoro di inclusione svolto" rimarca il sindacato. Per il futuro i posti che sono occupabili dalle future immissioni in ruolo, con i prossimi concorsi legati al Pnrr, "sono sicuramente una quota minima rispetto alla platea di questo precariato ormai - aggiunge la Cgil Scuola Puglia -, come detto, in gran parte abilitato e specializzato. In Puglia poco più di un docente su 10 occupa un posto che sarebbe potuto andare ad immissione in ruolo (i cosiddetti “posti vacanti”) e tra questi pochissimi sono quelli di sostegno quasi totalmente occupati per effetto delle procedure di reclutamento straordinarie.

Sulle linee guida da seguire per ridurre il precariato, la Cgil sostiene un intervento "sulla qualità dei posti di sostegno, anche per dare stabilità al lavoro di supporto e inclusione agli studenti più fragili. In un territorio a organico tendenzialmente saturo come il nostro, il precariato potrebbe essere ridotto a una quota minima e fisiologica, ma per abbatterlo è necessario riprendere subito interventi straordinari con il riconoscimento dei posti in deroga come posti stabili, in 'organico di diritto'. Si otterrebbe il doppio risultato di dare dignità, stabilità e continuità ai docenti da una parte, ma anche agli studenti con disabilità e alle loro famiglie" conclude il sindacato.