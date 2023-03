Una fiction sullo sbarco degli alieni per raccontare i lati inediti della città: presentato il progetto 'Reimagining Bari'

È stato presentato questa mattina, nella sala giunta del Comune di Bari, 'Ci sono ma non si vedono: Reimagining Bari', il progetto promosso dall’accademia del design e della grafica Ideacademy, con la collaborazione di SudFormazione (ente di formazione accreditato Regione Puglia) e il patrocinio dell'amministrazione locale, per raccontare la città da una prospettiva inedita e descriverla in maniera inusuale.

L’idea progettuale parte dalla suggestione che, se gli alieni fossero visibili, i diversi sarebbero loro e la 'diversità' sarebbe, dunque, loro appannaggio. Invece sono invisibili: la situazione spinge chiunque sia interessato ad adottare una prospettiva diversa, a provare a mettersi nei loro panni per guardare il mondo con gli occhi di un alieno, estraniandosi dalle consuetudini per scoprire qualcosa di nuovo, fuori e dentro di sé. Un esercizio che può portare l’osservatore a diventare altro da sé per reinventare il mondo attraverso questo sguardo rinnovato. Il progetto coinvolge 30 studenti di Ideacademy.

In questo senso il what if dello sbarco degli alieni invisibili diventa il punto di partenza del progetto: la ricerca di queste presenze ineffabili trasformerà i partecipanti in strani detective attraverso il passaggio da una postura rappresentativa a una postura riflessiva. Gli alieni funzioneranno come una sorta di specchio mediante il quale, uscendo da loro stessi, i partecipanti potranno osservarsi in modo diverso. In altri termini la ricerca dei 'senza volto' finirà per dare un volto ai ragazzi coinvolti.

“Chi vive il periodo tra la formazione scolastica e il mondo del lavoro si trova in un guado nel quale è difficile districarsi - ha commentato l'assessora comunale alle Culutre, Ines Pierucci -, a meno che non si provi a indirizzare le proprie energie e creatività nel percorso più consono alla propria personalità. Il progetto Reimagining Bari di IdeAcademy stimola le nuove generazioni, in procinto di affacciarsi sulla scena professionale, a partire dall’immaginazione e da una nuova lettura del territorio che si trasforma al passo con l’attualità. La suggestione di Ballard sulla Terra considerata come vero pianeta alieno è il primo passo per invitare i partecipanti, attraverso la fantascienza e il serissimo gioco filosofico proposto, a raccogliere il maggior numero possibile di frammenti di futuro per provare a unirli insieme per dare senso al presente".

"Dopo il celebre scherzo radiofonico di Orson Wells, lo sbarco degli alieni è diventato un luogo comune - ha sottolineato uno degli autori e coordinatori del progetto, Pierangelo Di Vittorio - Il project work di Ideacademy intende stimolare la creatività attraverso un esperimento di comunicazione sociale. Per fare questo si è immaginato che gli alieni fossero invisibili: non potendo dare nulla per scontato, saremo costretti ad attraversare lo specchio per entrare nell’ignoto. Sappiamo che ci sono, ma siccome non sappiamo nulla di loro, dovremo immaginarli, inventarli, metterci nei loro panni. In questo modo, diventando noi stessi un po’ alieni, avremo la possibilità di riscoprire noi stessi e la nostra città. L’alieno è in fondo la metafora dell’altro, del diverso".

"L’accreditamento dei nostri corsi in Regione è solo parte della nostra mission - ha spiegato il responsabile di SudFormazione e Ideacademy, Nicola Minardi - che si completa con una preparazione dei nostri allievi targettizzata sulle esigenze del mondo del lavoro. Il dialogo con le agenzie pubblicitarie, con gli studi di progettazione, con le aziende ci permette di capire quale siano le hard skills richieste, consentendoci di adattare i nostri programmi didattici al mondo reale. Questo project work con il Comune di Bari, sempre pronto ad ascoltare le esigenze del territorio, si inserisce in questo percorso di crescita professionale dei nostri ragazzi. E il coinvolgimento del Comune, ma questo vale anche per le altre collaborazioni, è parte della nostra mission: dialogare con i principali attori del territorio e offrire agli studenti la migliore esperienza formativa possibile".

"Il nostro project work intende insistere sullo shock dell’estraneità innescato da un’immaginaria invasione aliena - ha dichiarato l'altro autore e coordinatore del progetto, Giuseppe Santoro - con i suoi inaspettati effetti di verità, e il cui vissuto può diventare volano per inediti percorsi creativi, personali e collettivi. Il laboratorio urbano ha come obiettivi l’ampliamento degli orizzonti culturali, l’educazione alla comprensione, la ricerca di valori comuni, l’arricchimento reciproco, la formazione del cittadino ‘del mondo’ e soprattutto, parlando di studenti di un biennio di grafica e comunicazione, la preparazione alla vita professionale".