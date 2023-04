Apertura straordinaria per il mercato di via Vaccarella: domani bancarelle attive nel quartiere Carbonara

Apertura straordinaria, domani 25 aprile, per il mercato settimanale di merci varie di via Vaccarella, a Carbonara. L'ordinanza comunale che ha offerto il via libera all'organizzazione delle bancarelle è stato comunicata dalla Ripartizione Sviluppo economico. È stata accolta accolta la richiesta proveniente dalle associazioni di categoria Ugl Terziario e Fivag Cisl.