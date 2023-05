'Domenica in bici', al via l’iniziativa della Città Metropolitana di Bari dedicata agli amanti delle due ruote

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Parte domenica 7 maggio dai Comuni di Acquaviva delle Fonti, Noicattaro, Rutigliano e Adelfia “Domenica in Bici”, iniziativa promossa dalla Città Metropolitana di Bari finalizzata alla scoperta di percorsi cicloturistici e alla valorizzazione delle bellezze paesaggistiche, dei siti storico-culturali e delle ricchezze enogastronomiche del territorio metropolitano. “Domenica in Bici” è organizzata dal Servizio Programmazione della Rete Scolastica Promozione e Coordinamento delle Politiche Giovanili in collaborazione con il CONI Puglia, la FIAB Bari Ruota Libera (Associazione ciclisti urbani) e il Gal Nuovo Fior d’Olivi con il coinvolgimento di associazioni sportive e ricreative del territorio. L’evento si svolgerà da maggio ad ottobre e farà tappa in vari Comuni metropolitani da nord a sud. In questa prima fase hanno aderito all’iniziativa i Comuni di Acquaviva delle Fonti, Adelfia, Binetto, Bitonto, Casamassima, Giovinazzo, Grumo Appula, Modugno, Noicattaro, Palo del Colle, Rutigliano e Terlizzi. L’iniziativa prevede una ciclo-passeggiata con gruppi di ciclisti che si ritroveranno nei punti di incontro individuati dai singoli Comuni e si concluderà con una sosta ristoro (in masseria o in altri luoghi). I partecipanti potranno scoprire, attraverso percorsi ciclopedonali, le ricchezze del territorio: dai paesaggi dell’entroterra con i pittoreschi borghi, al mare cristallino della costa pugliese all’enogastronomia locale. L’iniziativa si concluderà il 15 ottobre a Modugno. Per aggiornamenti e info è possibile consultare il sito www.domenicainbici.it