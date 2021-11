Don Tonino Bello è Venerabile: riconosciute le virtù eroiche

Don Tonino Bello è 'Venerabile'. Il vescovo degli ultimi che tutti invocano come santo, fa un passo in più verso gli altari. Questa mattina Papa Francesco, ricevendo in udienza il prefetto della Congregazione per le cause dei Santi, il cardinale Marcello Semeraro, ha dato l'ok per la promulgazione dei decreti riguardanti le virtù eroiche del vescovo di Molfetta-Ruvo­ Giovinazzo-Terlizzi, nato nel 1935 ad Alessano e morto il 20 aprile 1993 a Molfetta.

Si tratta di un passaggio cruciale verso la beatificazione del 'Vescovo degli ultimi'. "Tutta la chiesa che è in Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi è in festa per tale notizia", commenta la diocesi in una nota. La comunicazione è arrivata durante i lavori dell'assemblea Cei.

(foto dal sito https://www.conoscidontonino.it/)