Don Vito Piccinonna è vescovo: scelto da Papa Francesco per guidare la Diocesi di Rieti

Don Vito Piccinonna nominato da Papa Francesco vescovo della Diocei di Rieti. Ad annunciarlo è stato questa mattina l'arcivescovo di Bari-Bitonto, monsignor Giuseppe Satriano, che per l'occasione ha convocato questa mattina la comunità di religiosi e fedeli in Cattedrale.

"E' una grande gioia per la nostra Arcidiocesi sentirsi oggetto della Grazia del Signore che, attraverso il discernimento della Chiesa, ha scelto uno dei nostri presbiteri per il ministero apostolico. Il Santo Padre, papa Francesco, ha chiamato don Vito Piccinonna, sacerdote amato e stimato nel presbiterio e tra la gente, a servire come Vescovo la Diocesi di Rieti - ha annunciato monsignor Satriano - Siamo felici per questa notizia e condividiamo con la Chiesa reatina la gioia e il dono, lieti di poter collaborare all’edificazione del Regno attraverso un figlio della nostra terra che tanto bene ha seminato nel suo percorso di vita. A don Vito porgiamo sinceri auguri per un ministero episcopale fecondo di grazia, mentre gli garantiamo il sostegno della preghiera e dell’affetto".

Nato a Palombaio 45 anni fa, don Vito Piccinnonna è dal 2015 parroco della Parrocchia Santi Medici Cosma e Damiano di Bitonto e rettore dell’omonimo Santuario. E' stato anche, dal 2013 al 2022, direttore dell’Ufficio Caritas della Curia Diocesana di Bari-Bitonto.