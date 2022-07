Al Policlinico di Bari la giornata straordinaria di raccolta sangue: oltre cento donatori per l'iniziativa di 'Ciao Vinny'

Più di 100 donatori hanno raccolto ieri, nel Policlinico di Bari, l'appello alla generosità lanciato dall'associazione "Ciao Vinny" per la raccolta di sangue. All'iniziativa hanno partecipato, in veste di generosi donatori, politici locali, ultras biancorossi ed associazioni di volontariato.

“E? un’iniziativa che si ripete per il quindicesimo anno – ha spiegato il dottor Lorenzo Moretti, ortopedico del Policlinico di Bari ed organizzatore della giornata - mettiamo insieme tante associazioni che non si occupano di sangue per accrescere il numero e la potenzialità? dei donatori del nostro Policlinico”. I donatori ed il personale sanitario impegnato nell'attività hanno ricevuto i personali ringraziamenti del direttore amministrativo del Policlinico, Gianluca Capochiani.

Hanno offerto il loro contributo anche le assessore comunali allo Sviluppo economico, Carla Palone, ed al Welfare, Francesca Bottalico, oltre alla consigliera comunale Silvia Russo Frattasi. Hanno donato il loro sangue anche alcuni gruppi organizzati di tifosi del Bari.

“Queste giornate sono importantissime per informare e sensibilizzare sull'importanza della donazione” ha commentato il direttore della Medicina trasfusionale, Angelo Ostuni.