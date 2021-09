Maxi donazione di alimenti alla parrocchia di San Sabino: "Opera di un benefattore che chiede l'anonimato"

Maxi donazione di viveri alla Parrocchia di San Sabino di Bari. Ad annunciare il gesto, operato da un benefattore che vuole rimanere anonimo, è stata la stessa parrocchia. "Ieri abbiamo esultato per il grande anzi l'immenso dono che ci è stato recapitato in parrocchia - scrivono - In pratica un benefattore che desidera rimanere anonimo ha deciso di donare un bel po' di serenità alle tante persone che in questo momento non se la passano bene".

I pacchi con conserve di pomodoro, latte, merendine, biscotti, legumi e altri prodotti alimentari sono stati consegnati nel pomeriggio di ieri e saranno destinati alle famiglie in difficoltà seguite dalla Caritas. Distribuzione che è già stata programmata, come confermano dalla parrocchia.

"Ovviamente la raccolta alimentare non si ferma così come non si ferma il flusso dei senza fissa dimora che passano quotidianamente dalla nostra parrocchia" concludono.