Kit salivari e analisi tamponi per il Policlinico di Bari: la donazione di Admo Puglia

Ad appena un mese di distanza dalla prima storica consegna da parte di Asl Bari e Regione Puglia, è stata effettuata un'altra donazione di 150 kit salivari e di 432 kit per l’analisi dei tamponi dal Distretto Rotaract 2120 al Policlinico di Bari per il tramite di Admo Puglia.Continua e si rilancia, con un ulteriore passo in avanti, anche in Puglia e anche grazie al contributo del mondo associativo e del terzo settore, la ricerca al tipo giusto e l’attività di sensibilizzazione per l’iscrizione al Registro dei Donatori di Midollo Osseo attraverso l’utilizzo dei kit salivari.

La cerimonia di consegna si è tenuta nella Uosd Tipizzazione Tessutale e Immunologia dei Trapianti del Policlinico di Bari, alla presenza di Rosa Porfido, direttrice sanitaria del Policlinico di Bari, Giuseppe Calabrese, vice direttore sanitario del Policlinico di Bari, Angelo Ostuni, direttore di Medicina Trasfusionale del Policlinico di Bari, Donata Mininni, direttrice del servizio Tipizzazione tessutale e immunologia dei trapianti del Policlinico di Bari, Maria Stea, presidente di Admo Puglia, e Aurora la Torre, Rappresentante Distrettuale per l’anno 2022-2023 del Distretto Rotaract 2120.

“Dopo la prima consegna dei kit e dopo questa consegna dei kit, anche per l’analisi dei tamponi - ha commentato la presidente Stea - è ora fondamentale avviare il corso per i sanitari volontari in quanto le istituzioni e in particolare i centri trasfusionali non sono in grado di fornirci personale per mancanza dello stesso. Certamente da oggi abbiamo fatto un ulteriore passo in avanti perché la tipizzazione di Bari potrà lavorare i kit di tutta la parte centro-meridionale della Puglia. Il risultato raggiunto è merito della collaborazione con Rotaract che è molto importante per Admo e che a breve sarà rafforzata dal rinnovo del protocollo nazionale”.