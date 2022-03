L'Università di Bari presenta il bilancio di genere: "Le studentesse hanno voti di laurea migliori e abbandonano meno gli studi"

Più studentesse all'Università di Bari nell'area umanistico-sociale (in alcuni casi con percentuali superiori al 90%), mentre meno nell'ambito informatico o ingegneristico. E non solo: voti di laurea migliori e un più basso tasso di abbandono. Sono alcuni dei dati emersi dal Bilancio di Genere di Uniba, il primo della sua storia, presentato oggi. Lo afferma l'Agenzia Dire.

Il report, spiega il rettore Marco Bronzini. "è stata anche l'occasione per raccogliere dati e informazioni che costituiranno una banca dati da consultare anche per monitorare l'efficacia dei nostri interventi". "È un esordio importante che andrà da oggi in poi implementato per essere sempre un punto di riferimento della nostra riflessione". Le studentesse - secondo quanto riportato nel documento- hanno voti di laurea migliori, maggiore regolarità nel conseguimento del titolo di studio e minore tasso di abbandono. Sul fronte docente, la presenza delle donne diminuisce all'aumentare del livello di ruolo: solo il 30% dei professori ordinari è donna. I dati evidenziano che la percentuale di presenza femminile crolla tra i dottori di ricerca e i ricercatori, diminuendo progressivamente nella carriera accademica.

Dal bilancio, inoltre, si evidenzia che tra le ricercatrici a tempo determinato hanno un indice di presenza più basso. Tra il personale tecnico amministrativo i ruoli di responsabilità sono, per la maggior parte, ricoperti da donne il cui livello di istruzione è più alto che negli uomini. Il bilancio prevede anche il piano delle azioni positive con l'obiettivo di rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali sono sottorappresentate per favorire il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche.