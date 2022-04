Uova di Pasqua in dono per i piccoli pazienti: la dolce sorpresa per i bimbi ricoverati al Giovanni XXIII

Uova di cioccolato in dono per i piccoli pazienti del pediatrico di Bari. Una dolce sorpresa per i bimbi dell'ospedale Giovanni XXIII, che in questi giorni di Pasqua hanno ricevuto le uova consegnate dai vigili del fuoco e dall'associazione Impegno 95.

Ad accompagnare la consegna dei doni un piccolo momento di ritrovo nel parco dell'ospedale, al quale hanno partecipato, come raccontato sulla pagina Instagram del Policlinico di Bari, anche alcune famiglie ucraine ospitate a Bari. Presente anche il sindaco, Antonio Decaro.